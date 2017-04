28.04.2017, 12:53 Uhr

Termine in Heimschuh

29. April, 10 Uhr: Tennis für jedermann, 1. Heimschuher Bratpfannen Doppel-Turnier auf der Tennisanlage in Heimschuh, Anmeldung per E-Mail an werner.schlatte@gmx.at

30. April, 15:30 Uhr: Maibaumaufstellen am Schratlplatz

30. April: Erstkommunion in der Pfarrkirche

1. Mai: Weckruf des Musikvereins in der Naturparkgemeinde Heimschuh

4. Mai, 17 Uhr: Schratlbeginn der OEG Wochenmarkt am Schratlplatz im Ortszentrum

7. Mai, 8 Uhr: Florianimesse in der Pfarrkirche

13. Mai, 19 Uhr: Muttertagswunschkonzert des MV Heimschuh in der Schutzengelhalle

15. Juni, 8 Uhr: Messe, anschließend Pfarrfamilienfest am Kirchplatz

24. Juni, 18 Uhr: Italienischer Abend am Schratlplatz

8. Juli, 7 Uhr: Fetzenmarkt mit Grillfest der Freiwilligen Feuerwehr Heimschuh

Gefällt mir

0