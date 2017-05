Erfolge des neuen AC-Linden-Stocksport-Teams

08.05.2017, 07:42 Uhr

Beim Turnier der Gebietsliga Senioren Ü50 (Team Habit, Franz, Malle, Karl) am 22.4. in Gössendorf konnte mit einem tollen 2. Platz der Aufstieg in die nächsthöhere Klasse erreicht werden. Mit einem 6. Platz konnte eine Woche danach am 30.4. in Aibl der Verbleib in der Liga gesichert werden.

Sensationell der Auftritt der Mannschaft bei der Bezirksmeisterschaft in Spielfeld am 6.5.: Das Team in der Aufstellung Habit - Semlitsch - Hammer - Paul erreichte vor dem WSV Schwarzautal und der SPG Marenzi Leibnitz den 1. Rang und wurde damit Bezirkssieger.Sehr erfreut zeigt sich darüber der neue Sektionsleiter Malle Arnold: "Ich bin sehr stolz auf unser neues Team und ich bin mir ganz sicher, dass wir auch in Zukunft gemeinsam noch weitere hervorragende sportliche Leistungen liefern werden."