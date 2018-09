Glanz & Gloria jetzt neu in der Reichsstraße in Leibnitz eröffnet

22.09.2018, 06:29 Uhr

Schwungvolle Pre-Opening-Feier

Gäste und Protagonisten des Abends

Bereits bei der großen Vorabenderöffnung fand eine ganze Reihe von exklusiven Designermöbeln, Wohnaccessoires und Leuchten zahlreiche Käufer. Kein Wunder werden doch für jeden Geschmack und Stil praktisch jeden Tag neue, besonders außergewöhnliche Einrichtungsgegenstände angeboten. "Wer sich für etwas entschieden hat, soll nicht zögern, es zu kaufen, sonst ist das Einzelstück auch schon wieder weg", warnte Günther Teufl die zahlreichen Pre-Opening-Gäste zu Recht. So sah man schon am Vorabend der eigentlichen Eröffnung zahlreiche Gäste mit dem einen oder anderen Wohnaccessoire in den Händen den neuen by Gloria® Outlet-Store wieder verlassen.Yvonne Sammer führte als Moderatorin durch die Vorabenderöffnungsfeier.Leo Rath sorgte an den Reglern mit der Anlage von DJ Tom für den passenden Sound und die Musikuntermalung bei der Pre-Opening-Feier.Als Gratulanten zur Eröffnung waren auch RSTL Josef Majcan von der WKO Regionalstelle Südsteiermark und von "Frau in der Wirtschaft" Bezirksvorsitzende-Stv. Margit Pratter-Demuth sowie Bezirksvorsitzende-Stv. Michaela Stradner gekommen.