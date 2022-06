Nicht wie bisher in der Tiefgarage der Stadtwerke, die Jazznight Trofaiach findet heuer am Freitag, 1. Juli, als Open-Air-Konzert statt.

TROFAIACH. Nach mehrjähriger coronabedingter Pause geht in Trofaiach die Jazznight wieder über die Bühne: Nicht wie gewohnt in der Tiefgarage der Stadtwerke, sondern im Rahmen des Trofaiacher Kultursommers als Open-Air-Konzert im Stadtpark. Gestaltet wird der Abend von der 26-köpfigen Big Band Trofaiach, von der Jazzband der Musikschule sowie von Gesangsschülern der Klasse von Gregor Bischops, der auch als Sänger mitwirken wird. Im Interview beleuchtet der Saxophonist Gernot Strebl, er ist Leiter der Big Band Trofaiach, die Hintergründe dieses außergewöhnlichen Konzertereignisses.



Wie kam es zur Gründung der Big Band Trofaiach und zur Idee, eine Jazznight zu veranstalten?

GERNOT STREBL: 2001 entstand die Idee, eine Jazznight in der Tiefgarage der Stadtwerke zu veranstalten, dazu brauchte man eine Band und so wurde eine Big Band ins Leben gerufen. Ein erstes Programm wurde von Gerhard Freiinger einstudiert. Die Jazznight war ein voller Erfolg, sodass sie zu einem jährlichen Fixpunkt im Kulturkalender wurde.

Wann haben Sie die Leitung der Big Band übernommen und wie kam es dazu?

2005 hat mich der Musikschuldirektor Günter Baumann gefragt, ob ich die Leitung der Big Band übernehmen könnte, und ich habe sofort mit Freude zugesagt. Ich hatte schon immer eine große Affinität zur Big-Band-Musik und durfte während meines Studiums an der Jazzabteilung der Kunstuniversität Graz von Sigi Feigl, dem Grandseigneur der steirischen Big-Band-Szene, sehr, sehr viel lernen.

Gernot Strebl zählt zu den besten Saxophonisten in Österreich

Foto: Markus Lackinger

hochgeladen von Wolfgang Gaube

Sind Sie auch bei anderen Orchestern im Einsatz?

Ich bin Mitglied des Jazz Orchesters Steiermark. Seit vielen Jahren habe ich auch das große Vergnügen, Saxophonist der Lungau Big Band zu sein und auf Tourneen mit internationalen Musikern und Grammygewinnern zu spielen. Diesen Erfahrungsschatz kann ich bei der Arbeit in Trofaiach meinen Schülerinnen und Schülern an der Musikschule und bei den Proben mit der Big Band weitergeben.

Wie kann ihre musikalische Arbeit Sie selbst wie auch Ihre Musiker motivieren?

Die Befriedigung für jeden einzelnen Musiker und jede Musikerin, sich ein Programm erarbeitet und erfolgreich gespielt zu haben, hat eine hohe Qualität. Jungen Menschen dadurch ein Gefühl an Tiefe und Sinnhaftigkeit zu geben, ist für mich eine große Motivation.

Wie sieht es mit der Nachwuchsarbeit aus?

Die liegt mir ganz besonders am Herzen. Deshalb leite ich an der Musikschule auch die Jazzband, in der junge Talente die Möglichkeit haben, auch diese Musik kennenzulernen. Bei der Jazznight wird sie als Vorband ein 40-minütiges Programm unter dem Titel „Classics of Jazz“ spielen. Heuer spielt auch der junge Saxophonist Michael Haring, der aus der Jazzband hervorgegangen ist, erstmals in der Big Band mit.

Gernot Strebl hat mit der Big Band Trofaiach für die 20. Jazznight ein interessantes Programm erarbeitet.

Foto: Markus Lackinger

hochgeladen von Wolfgang Gaube

Was ist für die 20. Jubiläumsjazznight geplant?

Das Motto lautet "The music of Michael Jackson". Der King of Pop steht heuer thematisch im Mittelpunkt. Seine Musik eignet sich hervorragend, im Big-Band-Format präsentiert zu werden. 17 Nummern haben wir uns erarbeitet und es ist praktisch jeder Titel ein Hit gewesen, beginnend mit Stücken der Jackson Five – etwa „Blame It On The Boogie“ bis zu seinen größten Erfolgen wie „Billie Jean", "Bad", "Man In The Mirror" oder "We Are The World“.

Gibt es Gastmusiker?

Gregor Bischops, ein langjähriger Freund und musikalischer Wegbegleiter, wird die meisten Stücke singen, bereichert von sechs Stimmen im Chor, in dem einzelne Stimmen auch solistisch hervortreten werden. Man darf gespannt sein!

Woche-Tipp

Freitag, 1. Juli, Stadtpark Trofaiach

20. Jazznight "The music of Michael Jackson"

19 Uhr: Jazzband der Musikschule

20 Uhr: Big Band Trofaiach

Ltg. Gernot Strebl, feat. Gregor Bischops & die Xanxclass

Mehr zu diesem Thema:

Ein besonderer Sommer im Trofaiacher Stadtpark

Gernot Strebl: "Es ist vielleicht auch eine Chance"