Der 15-jährige Gabriel trat diesen Freitag im Battle bei „The Voice Kids“ gegen seine Teamkolleginnen Rebecca und Ayleen an und konnte dieses für sich entscheiden. Er hat es damit in die sogenannten „Sing Offs“, die letzte Station vor dem großen Finale, geschafft.

BERLIN/SANKT MICHAEL. Die ersten Battles bei „The Voice Kids“ gingen heute Freitag, 15. April, über die Bühne. Auch der 15-jährige Gabriel aus St. Michael konnte sein besonderes Gesangstalent im direkten Vergleich mit der gleichaltrigen Ayleen aus Jameln in Niedersachsen und der 13-jährigen Rebecca aus Berlin unter Beweis stellen.

Die 13-jährige Rebecca stand mit Gabriel und Ayleen im ersten Battle von Team Wincent.

Vor dem Start der Battles waren in dieser Ausstrahlung von „The Voice Kids“ noch die letzten Talente in den sogenannten Blind Auditions zu sehen und vor allem zu hören. Hierbei konnte sich die 15-jährige Ayleen noch den letzten Platz im Team Wincent sichern. Im Anschluss ging es dann für die Talente der Teams von Lena Meyer-Landrut, Michi & Smudo, Wincent Weiss und Alvaro Soler in den Battles auf der großen Bühne in Berlin um den Einzug in die sogenannten „Sing Offs“.

Die 15-jährige Ayleen aus Jameln in Niedersachsen konnte sich das letzte Ticket für das Team Wincent sichern

Das erste Battle im Team Wincent

Im Team Wincent musste Gabriel mit seinen Teamkolleginnen Rebecca aus Berlin und Ayleen aus Jameln gemeinsam den Titel „River“ von Bishop Briggs performen – einen "Song mit unfassbarer Power", wie Wincent Weiss in den Proben gleich zu Beginn ankündigte. Für den Auftritt erwartete er deshalb von seinen Talenten auch nichts weniger, als dass es beim Refrain "so richtig knallt". Dass sich Gabriel, Rebecca und Ayleen dies zu Herzen nahmen, zeigte der Auftritt der drei. Sie sorgten nicht nur bei Wincent Weiss für "Gänsehaut" sondern heizten auch dem Rest der Jury ein.

"Eine einzigartige Stimme"

Schlussendlich konnte sich Gabriel mit einem beeindruckenden Auftritt und seiner außergewöhnlich tiefen Stimme gegen seine beiden Konkurrentinnen durchsetzen und damit der Frauenpower trotzen. "Du hast eine einzigartige Stimme, die du auch einzusetzen weißt", begründete Wincent Weiss seine Entscheidung, Gabriel in die "Sing offs" mitzunehmen.

Auch Michi Beck zeigte sich begeistert vom 15-Jährigen: "Da waren gerade 1.000 PS auf der Bühne und 500 davon gehören Gabriel". Für Gabriel, der die Entscheidung kaum fassen konnte, geht es somit in die letzte Runde vor dem großen Finale.

