Jacqueline und Christoph Grabner haben sich, dem digitalen Zeitalter entsprechend, über das Internet kennengelernt. Genau fünf Jahre später folgte dann die Hochzeit in Eisenerz.

EISENERZ/FREISTADT. Immer mehr Paare lernen sich über das Internet kennen – so auch Jacqueline und Christoph Grabner, die am 4. Juni 2017 online aufeinander „trafen“. Exakt fünf Jahre später wagten die Kindergartenhelferin und der Pflasterer und Gärtner den nächsten Schritt und gaben sich in Eisenerz das „Ja“-Wort.

Das Brautpaar, das im oberösterreichischen Freistadt lebt, verbindet unter anderem die Leidenschaft für den Garten, das Wandern und das Reisen. Ihre Flitterwochen verbringen die beiden in der niederländischen Stadt Amsterdam. Das Eheglück wird für Jacqueline und Christoph mit der Geburt ihres Sohnes diesen September perfekt.

