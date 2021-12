Im Rahmen der Weihnachtspackerl-Aktion verteilten die Leobener Serviceclubs Round Table und Club 41 Winterkleidung an hilfsbedürftige Kinder in der Region.

LEOBEN. Die beiden Leobener Serviceclubs Round Table und Club 41 haben in der Vorweihnachtszeit alle Hände voll zu tun: Wie bereits in den Jahren zuvor wurden auch in diesem Jahr zahlreiche Weihnachtspackerl an hilfsbedürftige Kinder in der Region verschenkt.

Winterkleidung für 73 Kinder

Hierfür wurden die Sozialbehörden, Schulen und karitative Organisationen gebeten, jene Familien zu nennen, deren Kinder dringend Winterkleidung brauchen. Insgesamt wurden 73 Kinder unterschiedlichen Alters genannt, die im Rahmen der Aktion mit neuen Winterstiefeln, Schuhen oder Jacken im Wert von rund 10.000 Euro beschenkt werden konnten.

Diese drei Kinder erhielten von den Leobener Serviceclubs Round Table und Club 41 Weihnachtspackerl mit Winterkleidung.

Um die richtige Größe und Farbe herauszufinden und um zu erfahren, was die Kinder denn am dringendsten benötigen, kontaktierte Harald Sebanz, Präsident vom Club 41, die Eltern der Kinder telefonisch. Die liebevolle Verpackung der Geschenke übernahm im Anschluss seine Gattin. Finanziell unterstützt wurden die beiden Clubs auch von Unternehmen aus dem Raum Leoben. So gab es in diesem Jahr beispielsweise erstmals eine großzügige Spende in der Höhe von 1.000 Euro von der Firma AT&S (Produktionsplanung).

Ein Höchststand an Weihnachtspackerl

Pünktlich vor Weihnachten überreichten die Mitglieder von Round Table und Club 41 die Weihnachtsgeschenke in einer gemeinsamen Aktion an die vielen Kinder.

"Vor vielen Jahren mit rund 40 Weihnachtspackerl gestartet, hat sich die Anzahl jährlich erhöht und heuer mit 73 Stück einen Höchststand erreicht. Wie man daran sieht, kann dort wo Round Table und Club 41 Hand in Hand zusammenarbeiten nicht einmal eine Pandemie verhindern, Kindern eine Weihnachtsfreude zu bereiten", freuen sich Christoph Kohlmaier vom Round Table Leoben und Alfred Krenn vom Club 41.

