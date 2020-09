ST. PETER-FRST. Am Wochenende ist es wieder soweit. Der Garten von Margarethe Korner wird am 12. und 13. September zur Bühne einer sehenswerten Freiluft-Ausstellung. Unter dem Motto "Kunst und Garten" versammelt die Holzschnitzerin Korner befreundete Künstler und Kunsthandwerker, die in einem stimmigen Ambiente ihre Arbeiten präsentieren. Die Palette reicht von Holz über Keramik bis zum Glasschmuck, Gartendekorationen und Accessoires gibt es ebenfalls zu sehen – und auch zu kaufen.

Es ist eine kleine, aber hochwertige Kunst(handwerks)schau, die im Abstand von zwei Jahren stattfindet. Monika Bachner und Sepp Eisenpass machen sich ansonsten mit öffentlichen Auftritten rar, aber hier in St. Peter-Freienstein sind sie mit ihren Keramik- bzw. Drechselarbeiten dabei.

Die Teilnehmer

• Sepp Eisenpass (Drechselarbeiten)

• Monika Bacher (Keramik)

• Veronika Neubauer (Ton & Wolle)

• Gerhild, Heimfried Bürger (Schwartlingatelier)

• Margarethe Korner (Holzschnitzereien)

• Monika Lampdesign (Glasschmuck-Kunst)

• Margit Perner (Gartendeko)

• Barbara Krondorfer (Steinherzen)

• Michael Pfandlbauer(Gartenaccessoires)

Kunst im Garten: Margarethe Korner

8792 St. Peter-Freienstein, Hessenbergstraße 51

Samstag, 12. September und Sonntag, 13. September

jeweils von 10 bis 17 Uhr