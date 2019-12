TROFAIACH, LEOBEN. Mit einem Kasperltheater und einem Stand waren die Mitglieder der Theatergruppe Trofaiach am Adventmarkt beim Schloss Stibichhofen vertreten. "Beide Kasperl-Aufführungen wurden von den kleinen Besuchern mit viel Begeisterung aufgenommen", freuen sich Obfrau Elfi Brandl und Regisseurin Liesbeth Aigner. Auch mit einem Stand hat die Theatergruppe teilgenommen und Getränke und Kürbissuppe angeboten.

Die freiwilligen Spenden vom Kasperltheater sowie der Reinerlös aus dem Verkauf beim Adventstand wurden einmal mehr karitativen Projekten zur Verfügung gestellt. So konnte diesmal Elisabeth Pirker von der Caritas-Notschlafstelle 600 Euro entgegennehmen, die selbe Summe wurde an Renate Schmidt, Leiterin des Vereins „Wendepunkt“ in Leoben, übergeben. "Damit wollen wir Menschen helfen, die am Rande unserer Gesellschaft leben", betonen Brandl und Aigner.