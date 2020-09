Beim steirischen Landesblumenschmuckwettbewerb wurde Leoben erneut als "schönste Stadt" ausgezeichnet.



LEOBEN. In kleinem Rahmen wurde kürzlich die Prämierung des 61. Landesblumenschmuckwettbewerbes Flora|20 unter dem Motto „Mach mit und blüh auf!“ vorgenommen. Die Stadt Leoben konnte dabei in der Kategorie „Schönste Stadt“ den Vorjahressieg souverän wiederholen und wurde mit fünf von fünf möglichen Bewertungspunkten, den „Floras“, mit Gold ausgezeichnet. „Herzlichen Glückwunsch und ein großes Dankeschön allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die Leoben das ganze Jahr über mit viel Einsatz und Engagement zu der Blumenstadt machen, die die Bürger und auch die vielen Gäste der Stadt so sehr lieben“, lautete die Reaktion von Bürgermeister Kurt Wallner.

Leistungsfähiges und motiviertes Team

Das Referat für Grünflächen und Friedhöfe der Stadt Leoben mit seinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern vor Ort pflanzt und pflegt die unzähligen Blumenbeete, Parks und Grünanlagen der gesamten Stadt. Zu jeder Jahreszeit wird mit frischem Grün und den unterschiedlichsten Blumen das Stadtbild verschönert – davon ließ sich auch die Jury, bestehend aus steirischen Experten, überzeugen. „Schön, dass es Leoben trotz der schwierigen Situation im Frühjahr geschafft hat, die Außenanlagen so zu gestalten, dass es zu einem ersten Platz beim Landeswettbewerb geführt hat. Es zeigt, dass auch die Mannschaft vor Ort in solchen Zeiten leistungsfähig und motiviert ist und für die Stadt da ist“, freute sich Alois Kieninger, Referatsleiter für Grünflächen und Friedhöfe.