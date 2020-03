Mauterner Girnerhof zum neunten Mal "Speckkaiser"

WIESELBURG, MAUTERN. Im Rahmen der Ab-Hof Messe Wieselburg wurde an den Girnerhof der Familie Mitteregger die bereits 9. Speckkaiser-Auszeichnung verliehen. "Heuer überzeugte der Liesingtaler Schinkenspeck die Jury und wurde mit dem Speckkaiser 2020 in der Kategorie Schinkenspeck geräuchert zum Speckkaiser gekürt", berichten Thomas und Sophie Mitteregger, die in Mautern im Liesingtal Fleischspezialitäten produzieren. Darüber hinaus erhielten sie für ihre Fleischprodukte fünfmal Gold und dreimal Silber. Die hauseigenen Schnäpse wurden mit einmal Silber und zweimal Bronze bewertet.