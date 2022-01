Die Stunde der Wintervögel hat geschlagen: Von 6. bis 9. Jänner ruft die Vogelschutzorganisation BirdLife alle Vogel-begeisterten Österreicherinnen und Österreicher zur Volkszählung am Futterhäuschen.

Vom 6. bis 9. Jänner 2022 findet die alljährliche Volkszählung am Futterhäuschen statt: Die Vogelschutzorganisation BirdLife Österreich ruft bereits zum 13. Mal in Folge alle Österreicherinnen und Österreicher zur Teilnahme an der „Stunde der Wintervögel“ auf. Es gilt, eine Stunde lang die Vögel am Futterhäuschen, im Garten, auf dem Balkon oder im Park zu zählen und zu melden. Während vertraute Vogelarten wie Meisen, Spatzen und Finken im Mittelgrund stehen, wird auch besonderes Augenmerk auf die gefiederten Wintergäste aus dem kälteren Norden und Osten gelegt.

Mit Hilfe des BirdLife-Teilnahmefolders lassen sich die Vögel ganz einfach erkennen.

Foto: Lisa Lugerbauer

Bevölkerung hilft bei der Forschung

Die „BirdLife-Stunde der Wintervögel“ ist Österreichs größtes "Citizen-Science-Projekt". Mit Hilfe der Bevölkerung wird wissenschaftliche Forschung mit vertrauten Vogelarten durchführt. Bei der vergangenen Stunde der Wintervögel im Jänner 2021 konnten so mehr als eine halbe Million Vögel von knapp 22.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmern gezählt werden. Generell gilt, je mehr Daten gesammelt werden, umso genauer können die Expertinnen und Experten von BirdLife Veränderungen in der heimischen Vogelwelt feststellen. So wurde bereits deutlich, dass jedes Jahr weniger Vögel pro Garten zu beobachten sind.

So kannst du mitmachen

Die diesjährige "Stunde der Wintervögel" zum Schutz unserer Vögel findet von Donnerstag, 6. Jänner, bis Sonntag, 9. Jänner statt. Der Teilnahmefolder ist unter der Telefonnummer 01/522 22 28 zu bestellen oder online abzurufen unter www.birdlife.at.

