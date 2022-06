Die Gemeinde Traboch feiert heuer eine Städtepartnerschaft mit der in Deutschland liegenden Stadt Löwenstein. Mit einem Festakt wurde dieses Jubiläum am Freitag, 24. Juni gefeiert.



TRABOCH. Im Jahre 1982 wurde zwischen der Gemeinde Traboch und der Stadt Löwenstein die Partnerschaftsurkunde unterzeichnet. Mit einem Festakt am Freitag, 24. Juni im Festsaal der Volksschule Traboch wurde das 40-jährige Partnerschaftsjubiläum gefeiert. Eröffnet wurden die Festlichkeiten mit dem Musikverein Traboch und der Singgemeinschaft Traboch. Nach den ersten herzlichen Grußworten durch Ewald Tauderer, hatten auch die Kinder der Volksschule Traboch einen musikalischen Auftritt. Auch Bürgermeister der Gemeinde Traboch Joachim Lackner begrüßte die zahlreichen Gäste und ist sichtlich stolz auf die 40-jährige Partnerschaft.

"40 Jahre sind beinahe ein halbes Leben. In diesen Jahren wachsen schon zwei Generationen auf. Wir halten daran fest und arbeiten daran mit, dass die Partnerschaft noch weitere 40 Jahre hält", sagt Joachim Lackner, Bürgermeister von Traboch

Für die musikalische Umrahmung sorgten der Musikverein Traboch, die Singgemeinschaft und die Kinder der Volksschule Traboch.

Erstes Treffen durch Zeitungsinserat



Der Musikverein aus Löwenstein inserierte zum 10-jährigen Jubiläum in einer Musikzeitung einen Aufruf, um eine Schweizer oder österreichische Musikkapelle für den gegenseitigen Austausch zu finden. Daraufhin ist der Musikverein Traboch mit 70 Trabocher nach Löwenstein gereist und im Juli 1966 kam es zum ersten Zusammentreffen der beiden Vereine. 1971 wurde die Partnerschaft "der Musik" besiegelt und ein paar Jahre später, genauer gesagt im Juli 1982, wurde im Rahmen eines Musikfestes in Traboch die Partnerschaftsurkunde zwischen Traboch und Löwenstein unterzeichnet. 2019 wurde sogar ein gemeinsamer Verein gegründet: der Partnerverein Löwenstein-Traboch e.V., der mittlerweile 95 Mitglieder zählt. Auch die jeweiligen Feuerwehren der Gemeinden sind bereits Partnervereine.

"Die Festigung und der Rückhalt der Partnerschaft verdient mehr als die Note sehr gut", sagt Dieter Bopp, 1. Vorsitzende vom Partnerverein Löwenstein-Traboch e.V.

Ewald Tauderer und der erste Vorsitzende des Partnervereins Löwenstein-Traboch e.V erzählten die Geschichte der Partnerschaft.

Weitere Urkunde wurde unterzeichnet



Im Rahmen der Jubiläumsfeier wurde eine weitere Urkunde unterzeichnet. Auf dieser ist zu lesen: Die Stadt Löwenstein und die Gemeinde Traboch bekräftigen mit dieser Urkunde den Wunsch, die in langer Tradition stehenden Partnerschaft, künftig weiter zu pflegen und den Austausch der Partnergemeinden zu intensivieren.

Bürgermeister Joachim Lackner und Klaus Schifferer, Bürgermeister der Stadt Löwenstein sind sich einig: Die Partnerschaft soll auf alle Fälle noch viele weitere Jahre bestehen bleiben.

