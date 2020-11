Die für Dezember geplanten Barbarafeierlichkeiten in Eisenerz fallen heuer coronabedingt aus, für die VA Erzberg war 2020 dennoch ein erfolgreiches Wirtschaftsjahr.

EISENERZ. "Schweren Herzens und mit großem Bedauern müssen wir Ihnen mitteilen, dass unsere Barbarafeierlichkeiten heuer komplett ausfallen. Daher greifen wir auf ein sehr traditionelles Mittel zurück, um mit unserer Erzberg-Community in Kontakt zu bleiben: Einen Brief, um ihnen eine kurzen Bericht über das abgelaufene Jahr am Erzberg zu liefen": Diese Nachricht hat die WOCHE-Redaktion auf dem Postweg erreicht – mit einer süßen Zugabe, einer Zotter-Bergmilch-Schokolade, gefüllt mit Äpfeln, Honig und Zimt. Auf der Schleife ist dieser Spruch abgedruckt: Eh Erz und Stein wir brechen, lass einen Segenswunsch uns sprechen: Sankt Barbara, Glück auf!

Drei Millionen Tonnen Erzversand

"Eines vorweg – auf unseren Kunden, die voestalpine, war immer Verlass! Trotz Coronakrise, trotz reduziertem Hochofenbetrieb ist es unseren Kollegen in Linz und Donawitz gelungen, den Einsatz des heimischen Erzes sehr hoch zu halten", berichten Bergdirektor Josef Pappenreiter, Geschäftsführer Technik, Christian Teml, Geschäftsführer Finanzen sowie der Betriebsratsvorsitzende Bernhard Rothleitner. Wenngleich 2020 kein neues Rekordjahr werden wird, so wird die VA Erzberg mit knapp unter drei Millionen Tonnen an Erzversand ein sehr respektables Ergebnis aufweisen können. Das Management richtet daher ein großes "Danke" an die Kunden und Freunde der voestalpine in Linz und Donawitz.

Der Erzberg "unter Strom"

"Wir waren aber heuer auch wieder umtriebig und haben uns nicht von unserem großen Vorhaben abbringen lassen: Nach einer ausführlichen Testphase haben wir heuer mit dem Bau der fünf Kilometer langen Oberleitungsstrecke für unsere elektrifizierten SLKW's begonnen. Seit September ist auf dieser Strecke Hochbetrieb und wir planen, mit der Gesamtstrecke Mitte 2021 in Betreib zu gehen", betonen die beiden Geschäftsführer Pappenreiter und Treml.

Dank an die Belegschaft

Einen besonderer Dank ergeht seitens des Managements der VA Erzberg wieder an die Belegschaft: "Bergbau ist nicht eines Mannes Sache – schon gar nicht in Zeiten von Corona! Auch während des Lockdowns war wir 24/7 in Betrieb, auf unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter konnten wir zählen!"

Safe the date

Der Brief der VA Erzberg schließt mit dem Wunsch: "Bleiben Sie gesund. Und bleiben Sie dem Erzberg gewogen. Wir sehen uns 2021 – save the date: Samstag, 4. Dezember 2021!