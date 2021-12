Trotz des Lockdowns gab es für Leobener Kinder und Jugendliche zahlreiche Möglichkeiten, eine abwechslungsreiche und fröhliche Adventzeit zu verbringen. Dafür sorgten Aktionen des KulturQuartiers sowie der Pfadfinder.

LEOBEN. Obwohl die Leobener Schulen im letzten Lockdown durchwegs geöffnet waren, mussten Kinder wie Erwachsene in dieser Zeit wieder auf Vieles verzichten. Freizeitangebote und Veranstaltungen mussten abgesagt oder verschoben werden, was vor allem in der Vorweihnachtszeit sehr schade ist. Institutionen wie das KulturQuartier und die Pfadfinder ließen die Leobener Jugend aber auch in dieser Zeit nicht im Stich.

Bastelanleitungen für zu Hause

Als kleinen Ersatz für die geplanten Back- und Bastelworkshops im Rahmen des Programms Junges Museum, die nicht stattfinden konnten, durften sich die angemeldeten Kinder ein Sackerl mit Bastelanleitung und Materialien für einen Weihnachtsengel im MuseumsCenter abholen. Die Idee hierfür hatte Evelyn Hohl, die Verantwortliche für Museumspädagogik. Susanne Leitner-Böchzelt, Leiterin des KulturQuartiers, erklärt, dass es auch in diesem Jahr coronabedingt nicht leicht war, Veranstaltungen zu planen, da diese immer kurzfristig ausfallen können. Besonders für die Kinder enttäuschend, die Idee mit der Bastelanleitung für zu Hause daher ein kleiner Trost.

Per Rätselrallye auf Schatzsuche

Die Wichtel und Wölflinge, die Gruppe der jüngsten Pfadfinder, bekam hingegen Post von ihren Betreuern. Diese schickten ihre Schützlinge per Rätselrallye auf Schatzsuche. Laut Daniel Schwabl, Landesbeauftragter für Bildung bei den Steirischen Pfadfindern, entstand die Idee bereits im vergangenen Jahr mit der Initiative „Abenteuer daheim“. Dabei handelt es sich um einen Versuch der Gruppenleiter, speziell den jüngsten Pfadis Erlebnisse abseits von Online-Stunden und PC zu bieten. Im Zuge der Rätselrallye mussten die Kinder einen Zahlencode knacken, um die bereitgestellte Schatzkiste zu öffnen. Die Belohnung: ein Schokonikolo.

Digitale Pfadfinder-Einheiten

Auch die Betreuer der älteren Gruppen haben sich etwas Besonderes ausgedacht um alle mit Spaß und Zusammenhalt durch den Lockdown zu begleiten. Dabei wurden vorwiegend Online-Einheiten mit Wettbewerben abgehalten und speziellen Tools genutzt, um „Pfadithemen“ weiterhin interessant zu vermitteln und internationale Kontakte zu pflegen.

Text und Fotos von Jasmine Scheiber