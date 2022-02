Die Arbeitslosigkeit im Bezirk Leoben ist im Jänner um knapp ein Drittel im Vergleich zum Vorjahr gesunken.

BEZIRK LEOBEN. In den vergangenen 35 Jahren war die Arbeitslosigkeit im Bezirk Leoben im Jänner noch nie so niedrig – das dokumentiert die Statistik des Arbeitsmarktservice. 1.620 Personen – 671 Frauen und 949 Männer – waren in unserem Bezirk von der Arbeitslosigkeit betroffen, das ist ein Rückgang von 32,6 Prozent im Vergleich zum Jänner des Vorjahres. Die Anzahl der Schulungsteilnehmer bleibt relativ konstant und liegt derzeit bei 442 Personen.

Besonders erfreulich ist, dass auch Personen mit gesundheitlichen Einschränkungen und Behinderte vermehrt eine Beschäftigung aufnehmen konnten.

Lehrstellensuche gleich beginnen

"Ein geradezu sensationelles Minus von 43 Prozent gibt es bei der Arbeitslosenzahl der unter 25-Jährigen", berichtet Helmut Wiesmüller, Leiter der AMS-Geschäftsstelle Leoben. Gute Chancen, auf dem Arbeitsmarkt Fuß zu fassen, haben Schulabgänger. 68 Lehrstellen sind derzeit beim AMS Leoben gemeldet. Wiesmüller: "Ich empfehle den Jugendlichen und ihren Eltern sich bereits jetzt näher umzusehen und sich nach Möglichkeit auch beim AMS Leoben als lehrstellensuchend zu melden." Dazu biete das BerufsInfozentrum des AMS (BIZ) die Möglichkeit einer persönlichen Beratung.

Jobangebote in allen Bereichen

"Die hohe Zahl von 1.098 sofort verfügbaren offenen Stellen dokumentiert den anhaltend enormen Personalbedarf der Wirtschaft", sagt Wiesmüller. Entsprechendes Personal werde derzeit in allen Bereichen gesucht. Das Angebot reicht von Jobs in der Industrie über den Handel bis zu persönlichen Dienstleistern. "Selten waren die Chancen, einen Job an seinem Wohnort zu finden, so groß wie jetzt", betont der AMS-Geschäftsstellenleiter.



Der Arbeitsmarkt in Zahlen

22.884 unselbstständig Beschäftigte Ende Dezember 2021 bedeuten ein deutliches Plus von 2,4 Prozent bei der Beschäftigung gegenüber dem Vorjahr.

Ende Dezember 2021 bedeuten ein deutliches Plus von 2,4 Prozent bei der Beschäftigung gegenüber dem Vorjahr. Die Arbeitslosenquote im Bezirk Leoben betrug 6,7 Prozent.

im Bezirk Leoben betrug 6,7 Prozent. Bei den unter 25-Jährigen sank sie auf 5,8 Prozent, sie liegt bei den über 50-Jährigen mit 8,6 Prozent am Höchsten.

sank sie auf 5,8 Prozent, sie liegt bei den mit 8,6 Prozent am Höchsten. Bei den über 50-Jährigen sank die Arbeitslosigkeit im Jänner 2022 im Vergleich zum Vorjahr um 28,1 Prozent.

sank die Arbeitslosigkeit im Jänner 2022 im Vergleich zum Vorjahr um 28,1 Prozent. Bei den 25- bis unter 50-Jährigen gab es im Jänner 2022 einen Rückgang um 34 Prozent.

Mehr zu diesem Thema:

Im Bezirk gibt es so wenige Arbeitslose wie zuletzt 2007

Ein Allzeithoch an verfügbaren Stellen im Bezirk Leoben