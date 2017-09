Erfolgreiche Suche in der Musikschatzkiste

29.09.2017, 17:45 Uhr

Handverlesene Songs gehören zum Repertoire Rosenbergers, mit dem er kürzlich im Gasthaus Ruckenstuhl in Hafning das Publikum begeisterte. Von Blues bis Country, Rock'n'Roll und Soul, von CCR bis Johnny Cash und Ray Charles reicht sein Repertoire. Verstärkt widmet sich Martin Rosenberger Eigenkompositionen, eine CD mit eigenen Lieder wird demnächst erscheinen. Kostproben davon gab es in Trofaiach, ebenso wie stimmige Ausflüge in die 60er-Jahre