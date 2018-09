Gitarrenklänge in Kraubath

23.09.2018, 13:26 Uhr

Gelungenes Gitarrenkonzert von Peter Ratzenbeck, fand am Samstag 22. September im Kraubather Dorfsaal statt.

Dreigeteilt

KRAUBATH. Mit drei Girtarren reiste Peter Ratzenbeck am 22. September in Kraubath an. Nach vier Jahren gastierte Mr. Fingerpicking wieder im vollen Dorfsaal. Organisiert wurde die Veranstaltung von der Gemeinde Kraubath in Zusammenarbeit mit Heimo Gladik.Das Konzert wurde in drei Teile aufgeteilt in denen Peter Ratzenbeck nicht nur auf der Gitarre sein außergewöhnliches Können zeigte, sondern auch in mehreren Liedern seine Stimme unter Beweis stellte. Da Peter Ratzenbeck seine Gitarre nicht nur in der Standard-Stimmung (E – A – D – G – H – E) sondern die Seiten in viele verschiedene Stimmungen bringt, muss er während dem Konzert die Gitarre immer wieder umstimmen. Diese Zeit nutzt Ratzenbeck um Geschichten und Anekdoten von seiner Zeit als Musiker zu erzählen. Mit über 40 Jahren Bühnenerfahrung und 25 eigene Tonträger hat sich da bereits einiges angesammelt. Den zweiten Teil eröffnet sein langjähriger Freund und Mitorganisator Heimo Gladik. Dieser präsentierte dem Publikum vier anspruchsvolle Stücke im Fingerpicking Stil unter anderem "Hey Jude" von den Beatles. Auch für versierte Ratzenbeck Konzertegeher bot das Konzert viele neue Eigenkompositionen, die in einer lockeren und gemütlichen Atmosphäre dargeboten wurden. Das Konzert endete mit einem 20-minütigen Medley in dem Ratzenbeck Lieder von den Beatles, Simon and Garfunkel und vielen mehr auf seinem alten „Schlachtross“ zum Besten gab.