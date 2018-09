Männerkochrunde Traboch: große Hilfe für kleine Helden

19.09.2018, 16:42 Uhr

Die Männerkochrunde Traboch konnte kürzlich im Rahmen eines Benefizabends in ihrer deutschen Partnergemeinde Löwenstein 6.000 Euro für den guten Zweck „erkochen“.

Dritter Benefizabend in Löwenstein

Erste Kochaktion motivierte

TRABOCH/LÖWENSTEIN. Suppe vom steirischen Muskatkürbis, Beiried vom steirischen Ochsen und Filet vom Strohschwein im Zweigelt-Merlot-Safterl sowie als Dessert das Beste vom steirischen Apfel und Steirerkas mit Musik: Ein kleiner Auszug des sechsgängigen Menüs, das kürzlich im Zuge des „Steirischen Genussabends“ von den Mitgliedern der Trabocher Männerkochrunde im Geißhölzle-Casino der Lungenklinik Löwenstein zubereitet wurde. Der Abend wurde zum wahren Erlebnis für die Gäste.„Unsere Kochrunde besteht aus zwölf Hobbypersonen, elf davon waren in Löwenstein mit dabei. Gekocht haben wir unter Anleitung unserer steirischen Profiköche Helmut Petutschnig und Wolfgang Hintringer sowie Otto Vogelmann aus Löwenstein“, erklärt Ewald Tauderer, Vorsitzender des Kochvereins sowie Amtsleiter der Gemeinde Traboch. Nach 2011 und 2012 schwangen die Herren – unter ihnen auch Trabochs Bürgermeister Joachim Lackner – nun zum dritten Mal in ihrer Partnergemeinde die Kochlöffel für den guten Zweck. „Löwenstein war unsere insgesamt 7. Benefizveranstaltung, bisher konnten wir 31.000 Euro für gute Zwecke übergeben“, berichtet Tauderer weiter.Die Männerkochrunde besteht seit 2004, begonnen hat alles mit einer Kochaktion für einen bei einem Badeunfall verunglückten Buben aus dem Bezirk Leoben. Eine Aktion, die die Hobbyköche motivierte, weiterzumachen. In Löwenstein freute man sich über 115 Gäste, die die steirischen Köstlichkeiten sowie musikalischen Darbietungen der „Trabocher Küchencombo“ sichtlich genossen. Der Erlös der Benefizveranstaltung kommt mit je 3.000 Euro der Stiftung "Große Hilfe für Kleine Helden" sowie dem Löwensteiner DRK-Ortsverein für den Ausbau eines neuen Vereinsheimes zugute. „Ein toller Abend und ein tolles Ergebnis“, resümierte nicht nur Dieter Bopp, stellvertretender Bürgermeister von Löwenstein sowie Organisator des Benefizabends.Peter HeßlChristoph KaufmannDaniel KaufmannHarald KaufmannErnst KöckJoachim Lackner BMFranz LoschatThomas ReicherEwald TaudererStefan TaudererLukas Unger