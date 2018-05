St. Peter-Freienstein: Zwei "Matschküchen" für den Kindergarten

02.05.2018, 14:46 Uhr

Kindergartenkinder in St. Peter-Freienstein bekamen ein neues "Spielzeug".

ST. PETER-FRST. Kinder spielen gerne mit Sand und Wasser, dabei lässt es sich so herrlich "matschen". Noch lustiger ist es, wenn das in einer "Matschküche" passiert. Denn diese "Küche" bietet Kindern viel Spaß, doch die Anschaffung ist meist teuer. Dann heißt es eben selber machen, wie ein Beispiel aus der obersteirischen Gemeinde St. Peter-Freienstein zeigt.Mitglieder der Freiwlligen Feuerwehr und des Sportvereins Café Hoppala erfuhren von diesem Wunsch der Kindergartenkinder. Sie zögerten sich lange und bauten zwei Matschküchen. Zur Freude der Kinder wurde das neue "Spielzeug" heute am 2. Mai übergeben: Es kann also nach Herzenslust "gematscht" werden.