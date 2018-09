Nachhaltigkeit stärken, Sport fördern: Der ATV Trofaiach geht neue Wege

21.09.2018, 13:49 Uhr

Der Handballverein ATV Auto Pichler Trofaiach setzt zukünftig auf ein Nachhaltigkeitskonzept.

Restmüll und Recycling

Bewusstsein stärken

TROFAIACH. (red) In der Mehrzweckhalle Trofaiach präsentierte der ATV Auto Pichler kürzlich sein Nachhaltigkeitskonzept: Durch innovative Projekte mit regionalen Partnern soll das Vereinsleben nachhaltig und sportlich erfolgreich gestaltet werden. Dieses Konzept umfasst zahlreiche Interventionen, die über den Sportverein hinaus gehen und für die gesamte Region wirksam werden.So stellt sich der ATV in den Dienst einer Initiative der Stadtwerke Trofaiach, die das Ziel hat, das Restmüllaufkommen der Gemeinde zu senken. In einem anderen, zukunftsweisenden Projekt, in das auch der Österreichische Handballbund involviert ist, geht es um „Upcycling“. Unter anderem wurden dabei bereits von der Lebenshilfe 300 Laufmeter Transparente wiederverwertet, indem sie zu Sporttaschen und Ballsäcken verarbeitet wurden.Zudem soll die gesellschaftliche Relevanz eines Sportvereins, des ATV Auto Pichler Trofaiach, ins Bewusstsein der Öffentlichkeit gerückt werden. Sportvereine haben einen großen sozialen Auftrag, bei dem das Thema Nachhaltigkeit immer mehr in den Vordergrund rückt. Heinz Rumpold, Obmann ATV Auto Pichler Trofaiach, dazu: "Als Förderungsempfänger wollen wir auf diesem Weg auch wieder etwas zurückgeben. Neben Recyclig ist Upcycling ein wesentlicher Bestandteil des Konzepts."