Studentisches Leben auf historischem Boden

09.10.2017, 16:29 Uhr



Leistbare Wohnmöglichkeiten

„Ich freue mich, das neue Studentenwohnheim ‚Collegium Jacobinum′ eröffnen zu können. Das neue Wohnheim wird 20 Studierenden eine leistbare Wohnmöglichkeit bieten und damit auch den Wissenschaftsstandort Leoben weiter stärken. Die Montanuniversität ist ein internationales Aushängeschild für die Steiermark als Land der Wissenschaft und der Forschung. Gemeinsam mit dem unlängst präsentierten Projekt „Studienzentrum″ ist diese Eröffnung ein weiteres Zeichen für den hohen Stellenwert der Montanuniversität für unser Land. Daher danke ich allen, die an der Realisierung dieses Projekts beteiligt waren, allen voran Stadtpfarrer Markus Plöbst und dem Geschäftsführer des Kinder- und Jugendwerks Josefinum Harald Rechberger″, sagte Landeshauptmann Hermann Schützenhöfer im Rahmen der Eröffnungsfeierlichkeiten.

Platz für 70 Studierende

Das rund 520 Quadratmeter große neue Studentenwohnheim besteht aus fünf Wohnungen mit 20 Heimplätzen, aufgeteilt auf drei Geschosse. Es befindet sich in der Leobener Maßenbergstraße, das Grundstück liegt am ältesten besiedelten Teil Leobens. Das Kinder- und Jugendwerk Josefinum ist seit 1878 gemeinnützig für die Jugend Leobens tätig. Im Jahr 2010 wurde das Studentenwohnheim „Collegium Josefinum″ in Leoben eröffnet, das rund 70 Studierenden Platz bietet. Das nunmehr fertiggestellte „Collegium Jacobinum″ ist damit das zweite Studentenwohnheim der Einrichtung in Leoben.