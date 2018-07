Taktstockübergabe an der Musikschule Leoben

06.07.2018, 11:12 Uhr

Heinz Moser folgt Hannes Moscher im September 2018 als Leiter der Musik- und Kunstschule Leoben nach.



Jugendorchester

LEOBEN. Ab 1. September 2018 bekommt die Musik- und Kunstschule Leoben mit Heinz Moser einen neuen Schulleiter. Er folgt Musikschuldirektor Hannes Moscher nach, der 25 Jahre lang die Geschicke der Musikschule Leoben wesentlich mitgestaltet hat und nun in den wohlverdienten Ruhestand wechselt.„Ich bedanke mich bei einem einfühlsamen Lehrer und hervorragenden Musiker, dass er vielen Jugendlichen die Liebe zur Musik weitergab und ein hohes künstlerisches Niveau auf der Musik- und Kunstschule Leoben etablierte. Die Musikschule ist ein wichtiger Bestandteil auch des kulturellen Lebens der Stadt Leoben. Ich wünsche dem Nachfolger Heinz Moser viel Erfolg bei der neuen Aufgabe“, sagte Bürgermeister Kurt Wallner anlässlich des Amtswechsels.Hannes Moscher übernahm 1993 die Leitung der Musikschule Leoben. Er unterrichtete die Fächer Violine, Viola, Kammermusik, förderte den Aufbau von Jugend- und Erwachsenenensembles, wirkte beim österreichischen Jugendsinfonieorchester mit und organisierte das gesamtsteirische Jugendorchester.Seine reiche musikalische Erfahrung brachte er bei der Leitung des Stadtorchesters ein, zudem wirkte er in der chinesischen Partnerstadt Xuzhou beim Aufbau einer Musikschule mit.

Jugendsinfonieorcheste

800 Schülerinnen und Schüler

Nachfolger Heinrich (Heinz) Moser (50) ist seit 2000 in der Musik- und Kunstschule Leoben tätig. Er studierte Schulmusik und Instrumentalpädagogik mit Hauptfach Violoncello bei Professor Rudolf Leopold an der Kunstuniversität Graz. Heinz Moser unterrichtete in den Musikschulen Trofaiach, Mürzzuschlag und Knittelfeld. In Leoben ist er in den Fächern Cello, Grundschulung mit Blockflöte und Klavier tätig.Heinz Moser ist ein gefragter Orchester- und Kammermusiker, aber auch als Solocellist äußerst erfolgreich. Der Knittelfelder ist zudem seit 1990 künstlerischer Leiter des „Universitätsorchesters Leoben“. Gemeinsam mit Hannes Moscher dirigiert er seit vielen Jahren auch das Stadtorchester Leoben. Moser ist Gastdirigent mehrerer Chor- und Orchestervereinigungen und Initiator und Leiter von „Cellissimo“, einem über die Landesgrenzen gehenden Orchester mit mehr als 100 Cellisten.„Mir ist es wichtig, die Ensemblearbeit weiterzuführen sowie auch eine verstärkte Kooperation mit Schulen und den Musikvereinen zu pflegen. Zudem möchte ich ein Jugendsinfonieorchester in Leoben etablierten“, formuliert der neue Musikschuldirektor Heinz Moser seine Ziele.Die Musik- und Kunstschule Leoben hat neben ihrem Standort in der Stadt Zweigstellen in Niklasdorf und St. Michael und führt auch Klassen in den Leobener Volksschulen. Durchschnittlich besuchen 800 Schüler jährlich die Musikschule Leoben.