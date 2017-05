Volles Haus beim "Bunten Abend" des AGV

01.05.2017, 14:43 Uhr

In Niklasdorf wurde der April vom Arbeitergesangsverein "Liedesfreiheit" musikalisch verabschiedet.

Unter dem Motto "Have a nice day" lud der Arbeitergesangsverein "Liedesfreiheit" zum traditionellen "Bunten Abend" am Vorabend des ersten Mai ins Niklasdorfer Veranstaltungszentrum. Während Chorleiterim ersten Teil des Abends seine Sängerinnen und Sänger mit Musikstücken aus dem Mittelalter über das Zeitalter der Romantik bis hin zu moderneren Klängen fordert präsentieren die Mitglieder des AGV im zweiten Teil bekannte Hits und Schlager und sorgen mit ihren Kostümen und Parodien immer wieder für Lacher im Publikum. Obfraukonnte bei dieser Traditionsveranstaltung einmal mehr weit über 200 Gäste begrüßen und zeigte sich darüber sichtlich erfreut. Nach dem rund zweistündigen Musikprogramm wurden bei einem großen Glückshafen zahlreiche Preise verlost und im Anschluss daran ließen die Besucher den April in gemütlicher Runde ausklingen.