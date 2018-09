Wer glaubt, der kann selbst Berge versetzen

15.09.2018, 12:12 Uhr

Glaube an sich selbst

Für den ehemaligen Fußballprofi Dejan Stankovic ist das Kreuzzeichen der Sportler eine Modeerscheinung. Allerdings könne der Glaube das Selbstvertrauen stärken. Wie auch der Glaube an sich selbst, was er an einem Beispiel aus seiner aktiven Zeit beleuchtete. 1995 stand Stankovic mit dem DSV Leoben in Hartberg im Halbfinale des österreichischen Fußballcups. Walter Schachner musste mit einer schweren Verletzung vom Feld. Der damalige Torjäger der Donawitzer sagte sofort: "Im Finale bin ich wieder dabei!" Der DSV siegte in Hartberg und spielte 20 Tage später im Finale im Wiener Stadion gegen Rapid Wien – mit Walter Schachner!

Leid reduzieren

Es macht einen Unterschied, ob man ein „religiöses“ oder „spirituelles“ Leben führt – oder eben nicht. Die Klinische Psychologin und Therapeutin Anja Sollgruber: „In einer religiösen bzw. spirituellen Weltsicht kann der Schmerz sowohl einen Sinn wie auch eine Bedeutung haben. Folglich kann alles, was diesem Schmerz Sinn gibt, dazu beitragen, das mit ihm verbundene Leid zu reduzieren." Von ähnlichen Erkenntnissen sprach János Radnai, Primarius der Anästhesie im LKH Murtal: "Der Glaube gibt schwerkranken Menschen Kraft, ihr Schicksal leichter zu ertragen."Wenn nicht Berge, aber Tonnen von Stahl und Beton könne Glauben versetzen, erklärte Stadtpfarrer Markus Plöbst, "denn gläubige Menschen haben überall auf der Welt gewaltige sakrale Bauten und Monumente errichtet.