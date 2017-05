Er trifft und trifft und trifft

11.05.2017, 16:43 Uhr

Verlässlicher Torjäger

223 Tore erzielte er bislang, viele davon aus unmöglichen Situationen. Auf seiner Visitenkarte steht auch steirischer Torschützenkönig. Die letzte Meldung jedoch gehört ins Reich der klassischen Zeitungsente: „Tscha“ wäre laut Vertrag nicht verpflichtet, an Auswärtsspielen teilzunehmen“. Mitnichten, Stefan Tschabuschnig wollte im Sommer die Packeln wegen der Abendschule an den Nagel hängen. Ein wenig Überredungskunst war nötig, um ihn zum Weitermachen zu animieren. Eine Einschränkung beinhaltete die Vereinbarung allerdings: Training nur nach gegebenen Möglichkeiten, also sehr dezimiert. Dass er trotzdem die Torschützenliste in der Oberliga anführt, spricht für seinen Instinkt und seine Goalgetterqualitäten. Für Trainer Kurt Feyrer, für die Mannschaft ist „Tscha“ einfach ein enorm wichtiger Teil.Text und Fotos: Peter Taurer