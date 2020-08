Radausflug der Jungen Wirtschaft Liezen

Eine bereits lieb gewordene Tradition ist der alljährliche Radwandertag der Jungen Wirtschaft Liezen.

Der Bezirksvorsitzende Gerhard Abel und sein Team luden die Jungunternehmer der Region zum sportlichen Treffen ein. Sport Scherz stellte den Teilnehmern dafür E-Bikes zur Verfügung. Nach einer kurzen Einführung von Harry Scherz ging es von Wörschach in Richtung Spechtenseehütte. Dort wartete auf die Radler eine Stärkung und zur Abkühlung ein Sprung in den See. Zurück ging es über die Klachau über Irdning nach Wörschach.