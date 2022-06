Unbekannte brachen in der Nacht von Donnerstag auf Freitag in ein Bad Ausseer Geschäft ein. Schon zwei Tage zuvor hatte in einer Tierarztpraxis ein Diebstahl stattgefunden.

BAD AUSSEE. Laut Angaben der Polizei stiegen die Täter:innen irgendwann zwischen 18 und 9 Uhr in ein Textilgeschäft in Bad Aussee ein. Sie hatten den Lieferanteneingang aufgezwängt, um sich Zutritt zu verschaffen. Dort stahlen sie Kleidungsstücke und brachen einen Tresor auf, aus dem sie die Tageslosung und das gesamte Wechselgeld stahlen – eine Beute im Wert von mehreren Zehntausend Euro. Die Ermittlungen nach den Einbrecher:innen sind noch im Gange.

Weitere Einbruchsdiebstähle

Schon in der Nacht auf Mittwoch, also zwei Tage zuvor, war in eine Tierarztpraxis in Bad Aussee eingebrochen worden. In der gleichen Nacht war auch ein Blumengeschäft in Bad Mitterndorf Ziel eines Einbruchs. Bei beiden Taten wurde Bargeld gestohlen. Ob die Taten zusammenhängen, wird von der Polizei noch ermittelt.

