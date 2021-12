Die Herbstrunden wurden komplett absolviert, das Frühjahr kann kommen.

Winter und Corona haben den heimischen Fußball fest in der Hand. Die aktuellen Maßnahmen samt Lockdown in November bzw. Dezember trafen die Kicker aus dem Bezirk nicht mehr. Die Virus-Mutation Omikron sorgt freilich bereits jetzt für Stirnrunzeln unter den heimischen Funktionären. Wir bleiben aber optimistisch und planen für eine komplette Frühjahrssaison.

Landesliga

Die steirische Landesliga hat dank des Nachtrags St. Michael gegen Frauental (0:3) die Herbstrunde komplett absolviert. Sollte es keine vollständige Frühjahrssaison geben, stünde Voitsberg als Meister fest. Der SC Liezen und auch Rottenmann wären dann in Schlagweite zu den Abstiegsplätzen, wobei der SC auf Rang 14 von 16 Mannschaften massiv gefährdet wäre. Die Frühjahrssaison sollte jedenfalls am 11. März 2022 starten. Rottenmann muss in Fürstenfeld antreten, der SC würde Ilz empfangen. Die letzte Runde geht - so Corona will - am 10. Juni 2022 über die Bühne.

Oberliga

Auch die Oberliga hat ihre Herbstsaison komplett absolviert. An der Spitze überwintert der FC Judenburg, auf den möglichen Abstiegsplätzen liegen Unzmarkt, Hinterberg und St. Lorenzen. Die Frühjahrssaison startet für unsere drei Klubs Bad Mitterndorf, Irdning und Schladming am 18. März 2022. Schladming empfängt St. Lorenzen und Bad Mitterndorf den ESV Knittelfeld, während Irdning nach Hinterberg muss. Die finale Runde ist ebenfalls für den 10. Juni 2022 angesetzt.

Unterliga

In der Unterliga, die alle Spiele des Herbstdurchganges über die Bühne bringen konnte, überwintert Mürzzuschlag auf der Pole Position. Auf den möglichen Abstiegsplätzen liegen mit Admont und Haus auch zwei heimische Klubs. Das Unterliga-Frühjahr startet am 18. März 2022. In der ersten Runde steht gleich das Derby Pruggern gegen Lassing am Programm. Saisonschluss ist am 10. Juni 2022.

Gebietsliga

Die Gebietsliga ging in der Herbsthinrunde vollständig über die Runden. Hier machte sich Radmer zum Winterkönig, während ganz hinten Ramsau, Ardning und Hall liegen. Am 1. April sollte es hier weitergehen und der spannende Meisterschaftskampf wieder Fahrt aufnehmen, ehe es auch am 10. Juni 2022 einen Meister zu feiern gibt.

1. Klasse

In der untersten heimischen Liga fanden ebenfalls alle Herbstspiele regulär statt. Halbzeitmeister ist der SV Stein/Enns. Ob das Team auch im Frühjahr ungeschlagen bleiben wird, erfahren wir ab 1. April 2022. Das Finale ist für 10. Juni 2022 angesetzt.