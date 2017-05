Der Kulm kehrt wieder in den Weltcup zurück

02.05.2017, 18:00 Uhr

Nach der Vier-Schanzen-Tournee ist vor dem Kulm: Im Jänner 2018 gastiert der Tross in Bad Mitterndorf.

Nachdem der Kulm diese Saison nicht im Skisprung-Kalender vertreten war, wird es 2018 ein Comeback geben. Die größte Schanze Österreichs wird voraussichtlich vom 12. bis 14. Jänner des kommenden Jahres wieder Austragungsort von Skiflugbewerben sein. Voraussichtlich dewegen, weil das genaue Datum erst Ende Mai beim FIS-Kongress im slowenischen Portoroz festgelegt wird."Sowohl der österreichische als auch der internationale Skiverband haben sich für uns eingesetzt", erklärt Hubert Neuper, Organisator der Skisprungbewerbe am Kulm, die Beweggründe für die Rückkehr nach Bad Mitterndorf.

Im nächsten Jahr wird also ganz sicher wieder ein Skifliegen am Kulm stattfinden. Danach steht noch nicht fest, in welchen Abständen es weitergehen wird. "Es wird überlegt, dass wir danach alle zwei Jahre am Kulm springen werden", sagt Neuper. Finanzielle Einschränkungen wird es dadurch aber keine geben, wie die steirische Skisprung-Legende versichert. "Das hat gar keine Auswirkungen auf das Budget. Wir fangen sowieso jedes Jahr wieder neu an".Für den Tourismus in der Region hat die Veranstaltung dagegen große Bedeutung. Bis zu 50 Millionen Zuschauer verfolgen den Weltcup live im Fernsehen. Neben den skisprungbegeisterten Polen ist natürlich der deutsche Markt höchst interessant. Hubert Neuper meint dazu: "Der Kulm steht für ein Volksfest und wir liefern die perfekte Werbebühne dafür."Wenn es nach Neuper geht, soll demnächst der Red-Bull-400-Lauf zurückkehren. Bei dieser Veranstaltung laufen Sportler vom Auslauf bis zum höchsten Punkt der Schanze hinauf. Der extrem kräftezehrende Wettbewerb wird Jahr für Jahr von den besten Bergläufern weltweit in Angriff genommen und war während des Umbaus nach Bischofshofen verlegt worden. "Es muss erst alles anwachsen und die Steine aus dem Schanzengelände entfernt werden. Wenn alle Gefahrenpotenziale gebannt sind, wäre es eine gute Sache".