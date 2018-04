Kinderakademie Rottenmann startet durch

23.04.2018, 16:47 Uhr

Das Erfolgsprojekt der Kinderuni Rottenmann findet unter neuem Namen eine Fortsetzung.

Schock verdaut

Vielfältiges Angebot

Nach einem Jahr Pause findet diesen Sommer in Rottenmann wieder die Kinderuni statt. Das Ferienprogramm wurde weiter ausgebaut, als Veranstaltungsort dient die NMS Rottenmann und der Name ist ebenfalls neu. Mit der Kinderakademie wird seit nunmehr neun Jahren versucht, Kindern aus dem Bezirk Liezen eine spannende Ferienzeit kombiniert mit Lerninhalten zu bieten. Und der Erfolg gibt Projektleiterin und Initiatorin Margot Buchmann recht. "Gestartet sind wir mit 48 Kindern, vor zwei Jahren waren es 480", berichtet sie.Nach der Absage im vergangenen Jahr war es zeitlich nicht mehr machbar, kurzfristig einen Ersatzstandort zu finden. Mit der Neuen Mittelschule Rottenmann ist dies nun gelungen. Aufgrund der neuen Begebenheiten wird es jedoch nicht möglich sein, eine ähnlich hohe Schüleranzahl betreuen zu können, daher wird mit bis zu 280 Schülern gerechnet.Für den Rottenmanner Bürgermeister Alfred Bernhard war die Absage letzten Sommer ein "großer Schock". "Mich freut es besonders, dass unter neuem Namen etwas Gutes, Altbewährtes weitergeführt wird".Ein buntes Programm sorgt dafür, dass den Kindern nicht langweilig wird. Neben Englisch- und Russischtagen werden auch unter anderem Radworkshops, Cheerleading-, Hip-Hop-und Breakdance-Kurse sowie Yoga-Einheiten angeboten. Um es sowohl den Eltern als auch den Organisatoren zu erleichtern, besteht heuer erstmals die Möglichkeit, den kompletten Anmeldeprozess im Internet abzuwickeln.Los geht's mit der Kinderakademie am 11. Juli, Anmeldungen können ab Mittwoch, 2. Mai, online (www.kinderakademie-rottenmann.at) erfolgen. Auch Milliardärin Ingrid Flick ist wieder mit dabei – sie fungiert als Schirmherrin.