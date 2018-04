Standortwechsel: neuer Platz für "Zuckerl Zeit" in Schladming

20.04.2018, 16:00 Uhr

Nynke Messing, Eigentümerin vom süßesten Shop in Schladming, zieht um. Ihr Süßwaren-Geschäft "Zuckerl Zeit" eröffnet am Mittwoch, 2. Mai, in der WM-Passage. Nachdem ein paar Monate lang umgebaut und an der passenden Einrichtung gefeilt wurde, ist nun alles für den Neustart gerüstet.

Schokofans aufgepasst!

Der alte Lagerraum präsentiert sich fortan als süßes Paradies für jung und alt. Die Geschäftsfläche hat sich im Vergleich zur Steirergasse, dort stand der ehemalige Shop, verdoppelt. Damals war Nynke Messing mit internationalen Süßwaren wie Jelly-Beans (die einzigen in Österreich mit Pick- und Mixsystem), Lakritze oder Geschenkartikeln aller Art gestartet. "Ich habe immer mit viel Freude das kleinste und süßeste Geschäft von Schladming betrieben. Aber das Geschäft ist einfach zu klein für meine Kundenwünsche.So habe ich nach langer Suche einen Superplatz für die alten, aber auch für neue Produkte gefunden", sagt Messing.Neu im Sortiment ist das Schokoladen-Telegramm. Dabei können vorgefertigte oder selbst verfasste Texte auf Schokolade geschrieben und versendet werden. Selfie-Geschenke (eigenes Bild auf Schokolade oder Lutscher) werden nach Wunsch gestaltet und vor Ort produziert. Dazu gibt es noch haufenweise Dekoideen und Glückwunschbillets.