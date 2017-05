Sparkasse im Bezirk Liezen blickt auf starkes Jahr zurück

12.05.2017, 16:36 Uhr

Die Steiermärkische Sparkasse präsentierte das Zahlenwerk des vergangenen Geschäftsjahres.

Die Steiermärkische Sparkasse kann auf ein erfolgreiches Geschäftsjahr 2016 zurückblicken. In der gesamten Steiermark gab es einen großen Neukundenzuwachs. Außerdem wurden über 100 Mitarbeiter aufgenommen.Heinz Walcher, Leiter der Region Nordsteiermark, verwies darauf, dass im vergangenen Jahr 1.800 Neukunden gewonnen wurden. Damit darf sich die Bank über 40.500 Kunden im Bezirk Liezen freuen. Aufgrund der guten wirtschaftlichen Situation werden auch 2017 wieder neue Mitarbeiter aufgenommen, derzeit hält man bei 71.

Wohnkredite boomen

"Wir brauchen moderne Filialen und wollen die bestehenden weiter ausbauen", sagt Walcher. Derzeit zählt die Steiermärkische 14 Filialen im Bezirk. In den ersten fünf Monaten des Jahres weist die Bank ein Einlagenwachstum von 25 Millionen Euro auf. "Das zeigt, dass die Leute trotz niedriger Zinssätze ihr Geld sicher anlegen wollen", so Walcher. 75 Millionen Euro an Krediten wurden im Vorjahr im Ennstal vergeben. Dabei wird der Großteil für Wohnkredite verwendet.