Sein Rückzug als Pfarrer hat große Wellen geschlagen. Der Kindberger Pfarrer, der seine Liebe zu einer Frau öffentlich machte, feierte seinen letzten Gottesdienst als Pfarrer.

Pfarrer Andreas Monschein feierte am Sonntag in der Pfarrkirche Kindberg seine letzte Sonntagsmesse. Zum Abschied hagelte es berührende Abschiedsreden, viele persönliche Geschenke – darunter ein Pilgerstab – und mit "Time to say good bye" ein fast kitschiges Abschiedslied. Andreas Monschein selbst philosophierte über eine perfekte Kirche. Als Gründe für seinen Rückzug hat er nicht nur die Liebe zu einer Frau, sondern auch sein Zweifeln an seinem Glauben und Kritik am Wirken der Amtskirche begründet.

Als Abschiedsgeschenk gabs einen Pilgerstab – und den Song "Time to say good bye".

Foto: Pfarre Kindberg

Vor der Kirche wartete ein Spalier der Kindberger Feuerwehr, Andreas Monschein ist und bleibt aktiver Feuerwehrmann.

Jetzt läuft das Laisierungsverfahren, in dieser Zeit, die bis zu einem Jahr dauen kann, wird Monschein sein Amt nicht mehr ausüben.

Es war ein Paukenschlag

