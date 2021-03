Schüler des Herta-Reich-Gymnasiums Mürzzuschlag haben 1.000 Steine bemalt, diese gilt es im Mürztal zu finden.



1.000 Steine wurden in den letzten Wochen von Schülern des Herta-Reich-Gymnasiums Mürzzuschlag mit verschiedensten Bildern bemalt. Mit Bildern, die mit dem Begriff "Hoffnung" in Verbindung gebracht werden. Die Aktion soll zum Mitmachen animieren. "Die Steine sollen als Ostersteine zu lebendigen Steinen werden, indem sie im Mürztal auf Wegen, Plätzen, vor Kirchen, Ämtern, Geschäften und Wohnhäusern 'versteckt' werden, damit sie gefunden und mitgenommen werden und Freude bereiten", erklärt Religionslehrerin Brigitte Rinnhofer, die die Idee zu dieser Aktion hatte. "Wenn Sie also einen Stein finden, können Sie diese Freude auch teilen, indem Sie den Stein fotografieren und Ihre Fotos und Gedanken zur Frage 'Was gibt mir Hoffnung?' in ein E-Mail schreiben. Die Schülerinnen und Schüler freuen sich sehr auf Ihre Antworten und Gedanken", so Rinnhofer weiter. E-Mails können Sie an ostersteine@herta-reich.at schicken.

Aktion verbindet Menschen



Die Idee für diese Aktion kommt ursprünglich aus England und ist nun auch in Deutschland im schleswig-holsteinischen Lauenburg beheimatet – mit verschiedenen Facetten. Einerseits verbindet diese Initiative Menschen, indem sie gemeinsam Steine bemalen, zum anderen verbindet sie auch unbekannte Menschen. Zudem ist der Stein ein religiöses Symbol.