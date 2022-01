Schon seit dem Schuljahr 2019/2020 wird am Herta-Reich-Gymnasium Mürzzuschlag für die Aufführung von Arthur Schnitzlers "Im Spiel der Sommerlüfte" geprobt. Ende Jänner ist es soweit.



Die Gymnasialspiele vom Gymnasium Mürzzuschlag haben schon eine jahrelange Tradition. Doch seit Beginn der Corona-Pandemie läuft auch hier nichts wie es vorher war. Schon seit dem Schuljahr 2019/2020 wird am Herta-Reich-Gymnasium, mit mehrmaligen Unterbrechungen durch Lockdowns, geprobt. Das Ensemble der Gymnasialspiele hofft, das einstudierte Stück von Arthur Schnitzler "Im Spiel der Sommerlüfte“ ab 28. Jänner präsentieren zu können – wenn ihnen nicht wieder Corona einen Strich durch die Aufführungen macht.

Hoffen auf regen Besuch



Die größte Herausforderung aller Beteiligten in dieser langen Zeit war es wohl, den Glauben an die 22. Aufführung aufrechtzuerhalten. Alle Beteiligten der Mürzer Gymnasialspiele hoffen auf regen Besuch und setzen auf die Treue ihres Publikums, das sich außerdem wieder auf das selbst gestaltete Bühnenbild freuen kann. Das Ensemble der Gymnasialspiele präsentiert am 28. Jänner und 29. Jänner sowie am 5., 7., 11. und 12. Februar „Im Spiel der Sommerlüfte“ von Arthur Schnitzler.

"Im Spiel der Sommerlüfte"

"Im Spiel der Sommerlüfte" ist ein relativ unbekanntes Stück des bedeutenden österreichischen Autors. Es an einem österreichischen Gymnasium mit Schülern zu erarbeiten und zur Aufführung bringen zu wollen, ist auch heute ein ambitioniertes pädagogisches Projekt, auch ohne Pandemie. In vielen der Rollen und deren Gefühlsdimensionen können sich Heranwachsende auch 2022 wiedererkennen und dürfen sich, im geschützten literarischen Rahmen, ausagieren und ausprobieren. In Schnitzlers letzten Stück thematisiert er noch einmal die beiden großen Themen der Literatur: die Liebe und den Tod, Eros und Thanatos.

Formen der Liebe

Es ist vor allem die Liebe, die in diesem Stück in verschiedenster Form in Erscheinung tritt – als pubertäres Begehren und erste sexuelle Erfahrung, als reife Liebe in einer Ehe inklusive Betrug und Untreue, als sozial unerfüllbare und unerreichbare Schwärmerei, als platonische Amour fou und Seelenverwandtschaft, als einseitiges Besitzen-Wollen und als narzisstisches Verlangen, aber auch als Elternliebe, als geschwisterliche Zuneigung und als Verehrung eines Schülers zu seinem Mentor. Es ist die Hinfälligkeit menschlicher Gefühle und Begierden, die Unerbittlichkeit der Zeit und die Vergänglichkeit des irdischen Lebens, die die Atmosphäre dieses Stücks auszeichnen sowie der Spätsommer mit drohenden Gewitterstürmen und der nahende Herbst dessen jahreszeitlichen Rahmen bilden.

Termine



28. Jänner / 1. Premiere

29. Jänner / 2. Premiere

5., 7., 11. und 12. Februar

jeweils um 19 Uhr (Einlass: 18 Uhr)

Kartenreservierung:

Herta Reich Gymnasium Mürzzuschlag

8 – 14 Uhr

unter 05 2480 53100

oder 0650 999 7477

