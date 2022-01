Bei Aufräumarbeiten auf der Semmering Schnellstraße nach einem Unfall krachte ein PKW in ein Streckendienstfahrzeug. Fünf Personen wurden verletzt.



Gleich zwei Verkehrsunfälle ereigneten sich gestern Abend auf der Semmering Schnellstraße, der S6, bei der Autobahnabfahrt Langenwang. Ein PKW war in Fahrtrichtung Bruck an derMur frontal in einen Anpralldämpfer bei der Abfahrt gefahren. Die Aufräumarbeiten waren fast abgeschlossen, als ein PKW in das Streckendienstfahrzeug der Asfinag krachte, welches den Unfallort am Ende absicherte.

Fünf Verletzte



Fünf Personen mussten vom Roten Kreuz in das LKH Bruck/Mur eingeliefert werden. Im Einsatz waren zwölf Einsatzkräfte mit drei Fahrzeugen der Freiwilligen Feuerwehr Mürzzuschlag, Rotes Kreuz, Autobahnpolizei, Asfinag, ÖAMTC und ein Abschleppunternehmen.Während der Bergungsarbeiten wurde der Verkehr umgeleitet. Um 21.30 Uhr war der Einsatz beendet.

