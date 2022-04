Mitglieder der Werkskapelle Böhler Mürzzuschlag-Hönigsberg sammelten vor Weihnachten Spenden für die Steirische Kinderkrebshilfe. Die Geschäftsführung der voestalpine Böhler Bleche hat den Betrag verdoppelt.



MÜRZZUSCHLAG. Schon seit weit mehr als 20 Jahren spielen Mitglieder der Werkskapelle Böhler Mürzzuschlag-Hönigsberg vor Weihnachten auf, um Spenden zu sammeln. Entweder für Arbeitskolleg:innen der voestalpine Böhler Bleche Mürzzuschlag denen es gerade nicht so gut geht, oder für caritativen Einrichtungen. Dieses Mal wurde die Steirische Kinderkrebshilfe unterstützt. Bei der Spendensammlung im Dezember kamen 1.500 Euro zusammen – die Geschäftsführung der voestalpine Böhler Bleche hat den Betrag auf 3.000 Euro verdoppelt.

Auch wenn die Corona-Pandemie die Tradition der Werkskapelle Böhler Mürzzuschlag-Hönigsberg in die Schranken wies, haben es sich die Musiker trotzdem nicht nehmen lassen, vor Weihnachten Spenden zu sammeln – coronabedingt nicht mit Live-Musik im Werk und den umliegenden Betrieben.

Die Werkskapelle Böhler Mürzzuschlag-Hönigsberg. Zur Tradition gehört es für die Mitglieder vor Weihnachten mit Musik Spenden für den guten Zweck zu sammeln.

60 Krebs-Neuerkrankungen

Jährlich gibt es alleine in der Steiermark 60 Kinder, die an Krebs erkranken. "Eines der wichtigsten Hilfestellungen nach der Diagnose ist die sofortige, unbürokratische finanzielle Hilfe für die Familien. Wir bieten auch eine mobile Nachbetreuung für die Kinder an, wie auch psychologische Hilfe für Betroffene, Eltern und Geschwister", erzählt Doris Prasch, Vorstandsmitglied der Steirischen Kinderkrebshilfe. Auch einen Forschungsverein gibt es der auf die Prophylaxe-, Nachsorge- und Früherkennungs-Forschung von Krebs bei Kindern spezialisiert ist. "Vielen Dank für diese Spende, wir können das Geld gut für unsere Kinder gebrauchen", so Prasch.

Symbolische Scheckübergabe

Die beiden Geschäftsführer der voestalpine Böhler Bleche Helmut Ponemayr und Thomas Hammer, Arbeiter-Betriebsratsvorsitzender Erich Wallner, Angestellten-Betriebsratsvorsitzender Harald Zahradnik sowie Werkskapellen-Obmann Georg Götz und Kapellmeister Günther Aigelsreiter übergaben heute Donnerstag symbolisch einen Scheck im Wert von 3.00 Euro. "Wir wollen diese Tradition vor Weihnachten auch weiterhin beibehalten und zu Weihnachten etwas Gutes tun", betont Götz.

