16 Naturfreunde der Ortsgruppe Kindberg radelten vom 11. bis 14. Juni von Lunz am See über den Ybbs-Radweg nach Ybbs, entlang des Donau-Radwegs nach Traismauer, über den Traisenradweg nach Kernhof, übers Gscheid nach Terz und über den Lahnsattel und dem Mürztal-Radweg zurück nach Kindberg.

Dabei legte die Gruppe stolze 350 km, aufgeteilt in 4 Etappen zu je 80 – 90 km, zurück. Die reizvolle Landschaft motivierte unsere Radler am Schluss der Tour noch einmal ordentlich in die Pedalen zu treten, galt es doch das Gscheid und den Lahnsattel zu überwinden!

Wohlverdient wurden die Heimkehrer von Ihren Naturfreunde-Kameraden am Dienstagnachmittag mit einem Grillfest empfangen. Traditionsgemäß überreichte dabei unser Vorsitzender und Tourleiter, Heinz Luneschnik, allen Teilnehmern ein Erinnerungs-T-Shirt zur gelungenen und unfallfreien Radreise 2022.