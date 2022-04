Landesligaschlusslicht St. Michael holte gegen Aufstiegsaspirant DSV Leoben ein Unentschieden. Bruck besiegte Gnas und machte wichtige Punkte im Abstiegskampf.

ESV St. Michael – DSV Leoben KAIF Energy 0:0. Großer Jubel beim ESV St. Michael nach diesem Remis gegen den „großen Nachbarn“ aus Donawitz. Der DSV hatte zwar von Beginn an mehr vom Spiel, nach der gelb-roten Karte für DSV-Spieler Josip Eskinja (42.) hätten die aufopfernd kämpfenden ESV-Kicker das Match vor allem in der Schlussphase sogar für sich entscheiden können. „Wir hatten nichts zu verlieren und sind über diesen Punkt überglücklich“, freute sich Goalgetter Stefan Tschabuschnig. „Wenn man gegen einen so großen Gegner einen Punkt macht, kann man mehr als zufrieden sein. In der zweiten Halbzeit hätten wir sogar das 1:0 machen können“, sagte ESV-Trainer Kurt Feyrer.

„Bis zum Ausschluss waren wir überlegen. Grundsätzlich hat heute bei der Mannschaft und beim Trainer der Charakter gefehlt“, war DSV-Obmann Mario Bichler enttäuscht.

SC Bruck – Gnas 3:1 (1:0). Tore: Tomic (2), F. Stadler bzw. Luttenberger-Haas. Ein ganz wichtiger Sieg für den SC Bruck im Kamp um den Klassenerhalt. Dem entsprechend zufrieden war Trainer Reinhard Rottensteiner: „Wir haben verdient gewonnen. Der Sieg hätte auch höher ausfallen können.“ Freitag geht es für die Brucker nach Gamlitz. Rottensteiner: „Das nächste sechs-Punkte-Spiel. Wir wollen das Feuer mitnehmen und auswärts gewinnen.“

