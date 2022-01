Seit nunmehr drei Jahren schlängeln sich die Boliden des Langenwanger Motorsporvereins "No Limit Motorsport" durch die Autoslaloms Österreichs und bringen Langenwang dadurch immer stärker auf die Motorsport-Landkarte.

Kurz erklärt handelt es sich beim Autoslalom um eine technische Disziplin im Motorsport. Fahrer mit herkömmlichen Alltagsautos mit Straßenzulassung messen ihr fahrerisches Können in verschiedenen Parcours. Damit gilt die Disziplin als idealer Einstieg, wenn man im heimischen Motorsport Fuß fassen möchte. Seit seiner Gründung vor drei Jahren immer besser Fußt gefasst hat der Verein "No Limit Motorsport" aus Langenwang. In der abgelaufenen Saison konnte sogar ein Staatsmeistertitel errungen werden.

Die Sensation perfekt machte Stefan Karl mit seinem VW Lupo. Mit dem Staatsmeistertitel in der Klasse "Sport-1400 ccm" holte er den ersten großen Titel für den Langenwanger Motorsportverein.

Zahlreiche Comebacks zeigen die steigende Motorsportbegeisterung in Langenwang.

Das Rennfieber greift um sich

Ansonsten war die Saison für den noch jungen Verein vom zahlreichen Comebacks geprägt. So ist Markus Reisenbauer nach langer Rennpause wieder auf den Geschmack gekommen und in der Klasse "Serie-2000ccm" zurückgekehrt.

Christian Karl greift zehn Jahre nach seinem Rückzug aus dem Motorsport wieder ins Geschen ein (Sport +2000ccm). Er teilte sich in dieser Saison das Lenkrad mit seiner Tochter Jasmin Karl, die gleich bewies, dass sie genauso schnell sein kann wie ihr Vater.

Sebastian Huber teilte sich seinen VW Polo mit Christian Zottler, der in diesem Jahr ebenso sein Comeback feierte. Nach langjähriger Pause im Motorsport zurück ist auch Tanja Huber, die zu einem großen Teil auch die Geschicke des Vereins leitet.

Sein Talent unter Beweis stellte auch Stefan Mehlmaier, der 2021 seine erste Saison als Newcomer bestritt.

