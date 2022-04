Der Spar-Markt in Hönigsberg schließt Ende des Monats. An der gleichen Stelle wird ein Eurospar gebaut, der im März 2023 eröffnet wird.



MÜRZZUSCHLAG. Am Abend vom 30. April 2022 schließt sich die Eingangstür vom Spar-Markt Hönigsberg in Mürzzuschlag, Grazerstraße 70a, nach über 20 Jahren für immer. Der Supermarkt wird abgerissen, so wie auch das Gebäude, das auf dem benachbarten Grundstück steht, das angekauft wurde. Auf dieser Gesamtfläche wird ein neuer Eurospar-Markt errichtet, der Mitte März 2023 eröffnet wird.

Ende des Monats schließt der Spar-Markt in der Grazerstraße 70a nach über 20 Jahren für immer seine Türen.

Noch mehr Auswahl

"Der Standort ist in die Jahre gekommen, der Supermarkt wurde am 27. Juni 2001 eröffnet, ist also bereits über 20 Jahre Jahre alt. Eurospar ist unser zweitgrößter Vertriebstyp. Damit haben wir die Möglichkeit durch die Größe noch mehr Produkte anbieten zu können und zusätzlich ein breites Sortiment an Drogerieartikeln sowie zahlreiche Produkte rund ums Thema Haushalt wie Pfannen, Töpfe und Co sowie Elektrogeräte", sagt Richard Kaufmann, Leiter Bereich Werbung und Information der SPAR Österreichische Warenhandels-AG. 1.350 Quadratmeter groß wird der neue Eurospar sein und das doppelte an Mitarbeitern darin arbeiten. Zum Vergleich: der alte Spar-Markt hatte eine Größe von 600 Quadratmetern.

Alle Mitarbeiter:innen werden während der Umbauzeit im Spar-Markt, Grazer Str. 62g, in Mürzzuschlag arbeiten. Dieser wird so lange geöffnet sein, bis der neue Eurospar fertig ist. "Wie es dann an diesem Standort weitergeht, ist noch nicht hundertprozentig fix", so Kaufmann.

Herzstück des neuen Eurospar-Marktes wird ein großzügiger Frischemarktplatz mit Feinkost und Obst- sowie Gemüseabteilung.

Frischemarktplatz und Nachhaltigkeit

Der neue Eurospar wird in Holzbauweise errichtet und über 95 Parkplätze verfügen. "Es wird eine Photovoltaik-Anlage am Dachen errichtet, mit einer Leistung von ca. 60 Kilowatt-Peak. Herzstück des neuen Marktes wird ein großzügiger Frischemarktplatz mit Feinkost und Obst- sowie Gemüseabteilung sein", erklärt Kaufmann.

Bei der Beleuchtung wird auf eine energiesparende LED-Beleuchtung gesetzt. Zusätzlich wird auch eine Wärmerückgewinnungsanlage installiert, bei welcher die Abwärme der Kühlgeräte zum Heizen des Supermarktes verwendet wird.

