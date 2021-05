Auch wenn es derzeit coronabedingt noch keine Ausrückungen gibt, pflegt die Murauer Bürgergarde ihre Gemeinschaft. In abwechselndem Einsatz wird derzeit daran gearbeitet, den durch die vielen Reisen im Lauf der Jahre etwas ramponierten Brauchtumsriesen Samson neu aufzubauen. Ehrenmitglied Dr. Hans-Georg Frieß ist mit Herz und Hand an der Arbeit: „Im Lauf der Jahre ist doch etliches kaputtgegangen. Der bei Regen sofort schwere Baumwollstoff war zerrissen, hatte Löcher. Das Gerüst war zum Teil gebrochen!“ Jetzt hat er für die Neueinkleidung den passenden Planenstoff gefunden.

Murau-Wappen von Kaiser Friedrich III

Schon im Vorjahr wurde mit Obmann Martin Lienhart und Kommandant Christoph Knapp beschlossen, einen der Riesen, deren Tragen zum immateriellen Kulturerbe gehört, zu restaurieren. Jetzt ist es so weit. Auch Gardepfarrer Thomas Mörtel ist zeitweise unter den Helfern, Schatzmeister Gerhard Baltzer ebenso. Der langjährige Gardeschneider Rainer Scherer gibt immer wieder wertvolle Tips. Walter Wagner sorgt gerade für eine neue Eselskinnbacke. Samson wurde komplett ausgezogen, alte Isolierungen gegen ein Gitter getauscht, Ewald Ofner und Stefan Kollau sorgten in Rücksprache mit Samsonträger Frank Kollmann für die Aluminium-Schweißarbeiten. Die Arme wurden neu aufgebaut und sind jetzt für den Transport abnehmbar. Volkskundlerin Dr. Natalie Frieß zeichnet Schnitte, hilft bei den Stoff-Drapierungen und Näharbeiten. Feldschreiberin Carina Egger ist gerade mit Dr. Frieß dabei, die Schultern des Riesen mit Schaumstoff aufzupolstern. Ehrenobmann Bm. Paschek besuchte maskiert wie Ex-Chefmarketenderin Ulli Steinacher die „Restaurierer“. Auf der Brust des alten Samson, unter der Schärpe versteckt, fand sich ein von Kaiser Friedrich III der Stadt Murau verliehenes Wappen mit einer später eingefügten Blütenschlange. Es gibt Vermutungen, dass es sich um ein Gardewappen handeln könnte. Jetzt wird es Samson sichtbar tragen.

Das Geheimnis der Kraft

Bertl Kampusch wird den aus Glasfaser neu erstandenen, drehbaren Kopf nach altem Muster malen. Einen Unterschied aber wird es geben: Der biblische Riese bekommt lange Haare, die ja das später von Delilah an die Philister verratene Geheimnis seiner Kraft gewesen sein soll. Diese Haare haben die Gardisten auch schon in Form von Roßschweifen aufgetrieben, die noch zu schneiden und dunkel zu färben sind. Der Helm ist schon fertig. Der alte Pappmaschee-Kopf des Riesen kommt in das Arsenal, es gibt Ausstellungspläne.

Präsentation hängt von Corona-Regeln ab

Kommandant Christoph Knapp: „Unser Plan wäre, in Abstimmung mit der Stadtkapelle Murau am 14. August bei ihrem Konzert vor dem Hotel Lercher den restaurierten Samson zu präsentieren. Ob es am 15. August einen Umzug und einen Ausschank geben kann oder ob es nur eine Feldmesse geben wird, hängt von den dann geltenden Corona-Schutzmaßnahmen ab!“

(Die eingestreuten Aufnahmen vergangener Ausrückungen stammen aus meinem Archiv. -ai-)