Arbeitsplätze am Lachtal werden verdoppelt. Sowohl Winter- als auch Sommerangebote werden ausgebaut.

OBERWÖLZ. Seit dem Frühwinter ist das Schigebiet Lachtal wieder im Fokus der Wintersportler, täglich erfreuen sich viele Hunderte Schifahrer an einem der besten Pistenangebote der Region. Wie Bürgermeister Hannes Schmidhofer schildert, biete das Lachtal in der Wintersaison 180 Arbeitsplätze. Mit der Umsetzung von geplanten Projekten werde das bis zum Jahr 2025 auf rund 350 gesteigert werden.

Dies bedingt aber auch die Frage, wie man diese Arbeitskräfte in das Lachtal bringt, nachdem es keine Linienbusverbindung gibt. Viele dieser künftigen Mitarbeiter werden vermutlich in der Region ihren Wohnsitz haben.

Bis 18. April läuft der Liftbetrieb am Lachtal. Der Sommertourismus soll inzwischen weiter ausgebaut werden.

Erlebnisweg wird ausgebaut

Mit dem weiteren Ausbau des Erlebniswanderweges in diesem Jahr wird der Sommertourismus weiter stark an Bedeutung gewinnen. Davon profitiert auch die Stadt Oberwölz, die Gäste besuchen die Stadt, konsumieren, kaufen ein.



"Der Wunsch nach Ausbau des Bettenangebotes stellt die Gemeinde allerdings vor große Herausforderungen in puncto Flächen- und Bebauungsplan."

Hannes Schmidhofer, Bürgermeister

Skisaison neigt sich zum Ende



"Nach einer äußerst schwierigen Saison 2020/21 ist die Wintersaison am Lachtal wieder besser verlaufen, die Ergebnisse der guten Saisonen vor der Pandemie konnte man aber noch nicht erreichen."

Karl Fussi, Geschäftsführer

Der Saisonkartenverkauf sei auch erfreulich gut verlaufen, die Stammkunden hätten dem Lachtal die Treue gehalten. "Die Weihnachts- und Semesterferien sind gut gebucht gewesen, leider hat an einigen Wochenenden und in den steirischen Semesterferien das Wetter nicht mitgespielt. Das hat viele Tagesgäste von einem Besuch abgehalten", so Fussi weiter. Das Ausbleiben der Schulschikurse und von vielen Gruppen aufgrund der Covid-Bestimmungen hätte sich ebenfalls auf das Ergebnis ausgewirkt. Nach den Lockerungen der Covid-Regeln und Einreisebestimmungen Anfang März verzeichnete das Lachtal aber noch eine gute restliche Saison. Aktuell lockt der Sonnenschilauf, die Saison am Lachtal dauert noch bis Ostermontag, 18. April. Liftbetrieb ist täglich von 8 bis 14 Uhr.

Bericht: Anita Galler