Das Judenburger Kulturprogramm hat einiges zu bieten. Von Februar bis Juni wird es Konzerte, Musikfeste, Kabaretts und Choraufführungen geben. Der Höhepunkt ist die zweite Auflage des Murtal Sommer Open Airs.

JUDENBURG. Gestartet wird schon am Freitag, dem 18. Februar, mit Mart's Music Clan im Gewölbekeller, gefolgt vom Multitaltent Tricky Niki am Freitag, dem 11. März, und dem Violinkonzert von Johanna Pichlmair eine Woche später im Veranstaltungszentrum. Am 25. März folgt der Auftritte von Matakustix. Die Kärntner Musikerformation tourt durch einige Gemeinden und greift tief in die unterschiedlichsten Genres. Einen Stopp macht die Band auch in Spielberg.

Am 25. März ist die Band Matakustix im Veranstaltungszentrum Judenburg.

Höhepunkte im Frühling

Weitere Highlights folgen Schlag auf Schlag. Am Donnerstag, dem 31. März, wird das verschobenen Konzert der Wiener Sängerknaben nachgeholt und am nächsten Tag kommt die Kabarettistin Eva Maria Marold mit ihrem Programm "Vielseitig dessinteressiert" nach Judenburg. Danach folgen Auftritte von der Stadtkapelle Judenburg und dem Grenzlandchor Arnoldstein. Ende April wird mit dem Opernkarusell noch ein selten gezeigtes Opernrepertoire in kleinere Besetzung aufgeführt. Das Programm wird von Vorstellung zu Vorstellung neu bestimmt.

Die Wiener Sängerknaben geben in Judenburg ein Frühlingskonzert.

Bunte Mischung

Im Mai folgt eine Zeitreise in die Roaring Twenties mit der Band "Cover Girls". Nach coronabedingter Zwangspause findet am 11. Mai das traditionelle Maisingen im Veranstaltungszentrum statt. Danach folgt ein Kabarett von Manuel Rubey und am 18. Mai werden Gabriela Benesch und Alex Parker die Lieder von Udo Jürgens in Judenburg erklingen lassen. Im Juni wird es noch ein Kabarett von Alfred Dorfer, ein Jubiläumskonzert vom Kärntnerchor Judenburg sowie ein Musikschulfest und Workshops geben.

Murtal Sommer Open Air

Das Murtal Sommer Open Air geht dieses Jahr in die zweite Auflage. Die drei Gemeinden Fohnsdorf, Judenburg und Zeltweg möchten an den Erfolg des ersten Festivals anknüpfen (Bericht). Vom 29. bis 30. Juni wird sich im Sportzentrum Zeltweg wieder Hit an Hit reihen und eine überdachte Open-Air-Arena bietet Schutz vor Hitze oder Regen.

Das erste Murtal Sommer Open Air lockte über 8.000 Besucher an.

