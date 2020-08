Auf dem Gelände der ATB in Spielberg fand am 6. August 2020 im Beisein des Betriebsräte und Vertreter der Gewerkschaft sowie der AK Steiermark und Bürgermeister eine Betriebshauptversammlung statt. Der Grund war, den angekündigten Abbau von 360 der insgesamt 410 Stellen zu verhindern. Alle Belegschafts- und politischen Vertreter versprachen den Anwesenden, alles in ihrer Macht stehende zu unternehmen, um das Schreckgespenst Kündigung abzuwenden. BRV Michael Leitner betonte zum Schluss, diese Versammlung ist nicht zu Ende, sie wird nur unterbrochen. Weitere folgen.

