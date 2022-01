Siegfried Ramminger ist im Alter von 76 Jahren vor seinem Bauernladen verstorben.

KNITTELFELD. Er war allseits bekannt, beliebt und angesehen. Nun trauern viele Knittelfelder und Murtaler um Siegfried Ramminger, der über mehrere Jahrzehnte "Sigis Bauernladen" mit wechselnden Standorten rund um den Knittelfelder Hauptplatz betrieben hat. Das Geschäft mit regionalen Produkten und einer kleinen Gastro-Ecke war ein beliebter Treffpunkt in der Eisenbahnerstadt.

Tragische Umstände

Siegfried Ramminger ist diese Woche im Alter von 76 Jahren unter besonders tragischen Umständen verstorben. Am Mittwoch ist er ganz plötzlich vor seinem Geschäft zusammengebrochen. Trotz rascher Hilfe und sofort eingeleiteten Reanimationsversuchen konnte Ramminger nicht mehr gerettet werden. Der Verstorbene wird am Mittwoch und Donnerstag, 26. und 27. Jänner, zwischen 9 und 16 Uhr in der Bestattung Pax Knittelfeld aufgebahrt.