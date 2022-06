Am dritten Tag der Feierlichkeiten zum 160-jährigen Jubiläum der Bergkapelle Fohnsdorf war ein ORF Radio Steiermark Frühschoppen am Programm. Mit Beginn um 11.00 Uhr haben sich viele Besucher im Zelt eingefunden und trotz der hohen Temperaturen gute Laune mitgebracht. Auf der Bühne waren neben der Bergkapelle noch " Die 160er Musi " , welche eigens zum Frühschoppen aus Musikern der Bergkapelle gegründet wurde. Weiters folgen die Tanzl-Musi "Greakariert" aus Fohnsdorf sowie die "Kumpitzer Sängerrunde". Der ORF war mit Übertragungswagen ( wo Pauli Reicher an den Reglern saß ) und Tontechnikern zum Festplatz gekommen. ORF-Radio Moderator Karl Lenz ( Obmann vom Steirischen Sänger u. Musikantentreffen ) führte mit Humor durch den Frühschoppen. Mit Ihm gekommen war auch Lisa Hörting, (Sprecherin, Mundartdichterin u. Buchautorin aus Pöllau - auch bekannt vom steir. SUMT), welche vom Publikum aus die Übertragung genau mit verfolgte.

Im Laufe der Sendung interviewte Karl Lenz den Hausherrn Bgm. Gernot Lobnig, welcher einiges zur Ortsgeschichte sowie zur regionalen historischen Verbundenheit des ehemaligen Kohlebergbaues mit der Bergkapelle Fohnsdorf erläuterte. Er betonte dabei , daß die Bergkapelle heute ein sehr wichtiger Kulturträger für Fohnsdorf ist. Es folgten Interviews mit den Obleuten der Musikgruppen sowie Kpm. Ralph Duschek, welcher heuer zugleich auch sein 10 jähriges Kapellmeister-Jubiläum feiert. Er sprach über die " Geburt " des kürzlich zum Jubiläum von ihm komponierten Bergmanns-marsches "Montania". Als " Jüngster im Klangkörper " war noch Sebastian Liebfahrt (12J) bei Karl Lenz auf der Bühne. Er gestand als mitspielender Hornist seine Begeisterung für die Musik. Musikalisch verging die Zeit sehr schnell. Mit dem Fliegermarsch endete die Liveübertragung. Vor der Zugabe - dem Bozener Bergsteigermarsch- bedankte sich Ralph Duschek bei seinen Musiker/innen und allen Mitarbeitern für das gute Gelingen der dreitägigen Feier. Nicht zuletzt gab es Dankesworte ans Publikum und an das ORF-Team für die informative Liveübertragung in Radio Steiermark. Nach einem herzliches Fohnsdorfer " Glück Auf " und eine " Roaftanz " dargeboten vom Knappschaftsverein Fohnsdorf endete der Frühschoppen.