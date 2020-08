Ein großer Abwesender, ein Heimteam und viele Sieganwärter gibt es am Red Bull Ring.

SPIELBERG. Ausgerechnet vor dem Heimrennen am Red Bull Ring hat der Südafrikaner Brad Binder Geschichte geschrieben und den ersten Sieg in der Königsklasse für KTM geholt. Jetzt ist es natürlich doppelt so schade, dass in Spielberg keine Zuschauer dabei sein dürfen. Vor dem Bildschirm werden die Fans allerdings Spannung pur erleben.

Außergewöhnlich

Die neue MotoGP-Saison ist nicht nur aufgrund von Corona mehr als außergewöhnlich. Wer in den ersten Rennen auf die richtigen Sieger gewettet hätte, würde wohl bereits mit einer goldenen Nase herumlaufen. Das Feld ist so breit aufgestellt wie nie zuvor, beinahe jeder ist für Podestplätze gut. Auch weil Superstar Marc Marquez nach seiner Verletzung weiterhin der große Abwesende bleibt und auch in Spielberg fehlen wird.

Favoriten

Wer sind also die Favoriten am Red Bull Ring? KTM darf sich mit Binder und Pol Espargaro auch beim Heimrennen gute Chancen ausrechnen. An den beiden Ducati von Andrea Dovizioso und Danilo Petrucci wird allerdings nur sehr schwer ein Weg vorbeiführen. Seit dem Comeback 2016 konnte Ducati am Red Bull Ring immer gewinnen. Außerdem auf der Liste steht Jungstar Fabio Quartararo, der bislang die WM anführt. Maverick Vinales und Johann Zarco sollte man ebenfalls nicht vergessen. Und dann ist da noch Legende Valentino Rossi. „Il Dottore“ ist natürlich immer für einen Sieg gut.

Erster Coronafall noch vor Spielberg