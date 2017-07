Abschluss der Walksaison im Frühjahr

17.07.2017, 20:59 Uhr

17 Walker waren mit von der Partie. Bereits am Treffpunkt der Wanderung beim Rüsthaus der FF St. Peter ob Judenburg bedankten sich die Walker bei Lini Schwengerer, die jeden Donnerstag eine Walking-Tour durchführte.Nach dem Aufstieg gab es für die Teilnehmer eine Wurstsalaterfrischung und Getränke. Ein Dankeschön an Rosi Lercher und Ewald Zechner für die Einladung auf die Hütte, die bereits in Jahre 1380 zum ersten Mal urkundlich erwähnt wurde.